Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут свою партию

Оппозиционер Дмитрий Гудков и кандилат в президенты Ксения Собчак создают политическую партию. Об этом Гудков впервые рассказывает в комментарии «Снобу»

«Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное. Главное сейчас — объяснить причины и следствия. Зачем нам (вам) это нужно, что будет дальше и чем сердце успокоится», - сообщил политик.

Партия будет основана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, так как у нее уже есть лицензия.« Для оппозиционной партии в современной России эту самую лицензию получить нереально», - уточняет Гудков. К слову, Собчак в президенты выдвинула именно эта партия.Новая политическая ячейка будет нечто новым, и, как обещает Гудков, не превратится в «оппозиционный пылесос». Оппозиционер назвал партию "политическим убером", который будет искать новых людей с похожими взглядами и помогать им становится политиками.

Почему соратницей политика стала именно Собчак, Гудков обхяснил просто - он знает ее еще с 2011 года и считает отличной политической журналисткой, успешной предпринимательницей, которая не изменяла своим взглядам за все годы. «Да и мужское плечо Ксении в политике не помешает — назвать окружающих ее «кандидатов в президенты» типа Жириновского мужчинами у меня не получается», - добавил он.