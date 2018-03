«Стыдно называть себя русской»: Дочь Тинькова обвинила в дипломатическом скандале «одного человека»

Дочь бизнесмена Олега Тинькова Дарья, которая живет в Лондоне, прокомментировала в Instagram дипломатический скандал между Россией и Великобританией. В своем посте, под именем @drinkingwithdasha, она заявила, что все проблемы в РФ из-за одного человека, который «не может нормально управлять страной».

После публикации пост был удален, однако пользователи соцсетей успели сделать скриншоты «Меня многие спрашивают, что я думаю про весь этот бред, который сейчас происходит между Англией и Москвой? Вот, что я думаю: мне ужасно обидно, что люди на моей родине не умеют себя вести. Мне ужасно стыдно называть себя русской в Лондоне — сразу идёт от людей негатив, всё только из-за того, что ОДИН человек не умеет себя нормально вести и главное — не может править нашей страной», — написала Дарья. Текст она резюмировала патриотичной надписью на английском: «Russia is still the best» («Россия остаётся лучшей»).

Дочь бизнесмена Олега Тинькова живет в Лондоне и занимается продажами элитного вина в компании Bordeaux Index. В ее Instagram 12 тысяч подписчиков, она выкладывает в нем, по большей части, фотографии винных бутылок, винных погребов и винных аксессуаров. В 2009 году предпринимательница уже критиковала Россию: она рассказывала, почему ей больше нравится образование в Англии, США и Италии.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломатов, которые, по ее словам, работают на российские спецслужбы. Кроме того, в рамках санкций британские министры и члены королевской семьи намерены проигнорировать матчи ЧМ-2018, который пройдет в Петербурге, Москве, Калининграде и других российских городах.

Британские власти также отозвали приглашение, направленное ранее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Помимо прочих мер Великобритания намерена усилить проверки частных авиарейсов и перевозок грузов между странами. Поводом для санкций послужило отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом под названием «Новичок» в британском городе Солсбери. По одной из версий, за покушением стоит Россия: в 2006 году Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Лондона, однако в 2010-м его обменяли на российских агентов, раскрытых в США, после чего он получил убежище в Великобритании. Россия отвергла обвинения, а глава МИД РФ назвал их чушью. Он заявил, что Москва хочет получить доступ к материалам расследования, но Лондон отказывает.

