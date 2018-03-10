Актеры театра им. Ленсовета выступили против увольнения Юрия Бутусова

Позиция актеров театра имени Ленсовета на увольнение Юрия Бутусова стала известна из сообщения, опубликованного театральным критиком Жанной Зарецкой в своем Facebook.

«…одним росчерком начальственного пера из театра был уволен Юрий Бутусов, и таким образом перечеркнуты и наши судьбы. Бутусов не нуждается в нашей защите. Он защищен своим талантом и востребованностью. Мы защищаем себя. И призываем аннулировать приказ об увольнении и сесть за стол переговоров», — написали в пятницу 9 марта сотрудники театра в открытом письме, адресованном городским властям.

«Мы призываем выслушать позицию Юрия Бутусова и вникнуть в причины, вынудившие его покинуть пост художественного руководителя», — просят актеры.

Кроме того, артисты опубликовали письмо, которое они еще в октябре 2017 года отправляли губернатору города Георгию Полтавченко. Под ним 45 подписей актеров, что составляет две трети труппы.

«В последние дни коллектив нашего театра остро чувствует, что решается принципиальный вопрос о перспективах творческого развития труппы. Речь идет не просто о том, кто возглавит театр. Речь идет о судьбе театра», — обращаются актеры, — «Юрий Николаевич Бутусов вернулся в наш театр и стал главным режиссером в 2011 году, в непростой момент. В течение семи лет ему удалось главное: дать нам почувствовать такие творческие задачи и такие художественные ориентиры, которые формируют интересный, востребованный, продуманный и, если хотите, выстраданный нами путь. Мы верим его программе, его целеустремленности и его творческой самоотверженности».

Обращение к губернатору подписали такие известные петербургские артисты как Анна Алексахина, Сергей Мигицко, Анна Ковальчук, Елена Комиссаренко и другие.

Юрий Бутусов работал художественным руководителем театра имени Ленсовета с ноября 2017 года. Но 7 марта стало известно, что он покидает свой пост по причинам, изложенным в личном письме.