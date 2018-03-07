«Мне некуда идти»: почему женщины годами терпят насилие в отношениях?

Совместное жилье - одна из множества причин продолжительного насилия и манипулирования в отношениях. Агрессор не останавливается, если понимает, что жертве некуда идти. Проживая каждый день в одной квартире со своим обидчиком, женщина уже не имеет ни физических, ни моральных сил заниматься своей защитой. Только полное изолирование агрессора от пострадавшей может не допустить трагедии. В этом могли бы помочь охранные ордера, но у нас в стране в случае с домашним насилием они не применяются.

В сложной ситуации женщину может спасти также съем жилья либо временное переселение в социальное жилье — так называемую «кризисную квартиру». Туда часто уходят без документов и вещей. Один из последних случаев: муж забрал у нашей подопечной абсолютно все документы — от паспорта до диплома. Из-за этого женщина не может попасть в квартиру, заняться поиском работы и перевести детей в другую школу или детский сад.