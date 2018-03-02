Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предупредила россиян об опасности распространения в повседневной жизни роботов и искусственного интеллекта.

«Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя»,- рассказала она.

Побочным результатом внедрения новых технологий становится снижение потребности в работниках из сферы услуг, промышленности и сельского хозяйства, а на рынке труда становятся востребованными новые профессии: интернет-аналитики и дизайнеры виртуальной среды обитания, подчеркнула спикер Совфеда.