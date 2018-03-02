Михаил Лабковский: «Раньше мне нравились те девушки, что в гробу меня видеть хотели»

Если вы родились у здоровых родителей: с устоявшейся психикой, доброжелательных, счастливых, которые любят себя и вас, тогда вы живете, а не проживаете жизнь, знаете, что такое счастье, что его не нужно его искать. Оно само находится (от него можно даже устать!). Однако 90% людей родились или росли в неблагополучных семьях.

Я заметил, что у несчастливых людей самый любимый фильм – «Красотка». Его сюжет заключается в том, что если вы хотите быть «на коне», нужно «обрабатывать» одного клиента, а не размениваться на многих. Однако в реальной жизни такого не происходит. Потому, что если вы несчастливы, то и притянуть к себе такого человека не сможете. Если вы не испытывали ни чувства любви к себе, ни неподдельного детского счастья, то во взрослой жизни столкнетесь с выражением «нелегкая судьба». Не спешите винить своих родителей. У них тоже были родители. Они сами страдают от того, что несчастны.

Счастливые люди впитывают это чувство с молоком матери. Затем закрепляют его до пяти лет, и оно становится в основе центральной нервной системы. Такой человек всегда будет видеть вокруг лишь счастливых людей, потому как сам воспитывался в обстановке бескорыстной любви. Счастливая девушка, полюбившая оказавшегося козлом парня, не будет долго по нему убиваться, тем самым мучая себя и занижая самооценку. Она найдет себе другого и забудет предыдущего. А выросшую в несчастливой семье девушку парень, который ее бросил, будет привлекать после этого еще больше. Она привыкла быть несчастной и к таким отношениям. Для нее это и есть любовь.