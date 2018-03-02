Михаил Лабковский: «Раньше мне нравились те девушки, что в гробу меня видеть хотели»
Самый медийный психолог страны Михаил Лабковский рассказал на публичной консультации, как быть счастливыми, не страдать и полюбить себя такими, какие есть. Мы записали для вас все тезисы.
Если вы родились у здоровых родителей: с устоявшейся психикой, доброжелательных, счастливых, которые любят себя и вас, тогда вы живете, а не проживаете жизнь, знаете, что такое счастье, что его не нужно его искать. Оно само находится (от него можно даже устать!). Однако 90% людей родились или росли в неблагополучных семьях.
Я заметил, что у несчастливых людей самый любимый фильм – «Красотка». Его сюжет заключается в том, что если вы хотите быть «на коне», нужно «обрабатывать» одного клиента, а не размениваться на многих. Однако в реальной жизни такого не происходит. Потому, что если вы несчастливы, то и притянуть к себе такого человека не сможете. Если вы не испытывали ни чувства любви к себе, ни неподдельного детского счастья, то во взрослой жизни столкнетесь с выражением «нелегкая судьба». Не спешите винить своих родителей. У них тоже были родители. Они сами страдают от того, что несчастны.
Счастливые люди впитывают это чувство с молоком матери. Затем закрепляют его до пяти лет, и оно становится в основе центральной нервной системы. Такой человек всегда будет видеть вокруг лишь счастливых людей, потому как сам воспитывался в обстановке бескорыстной любви. Счастливая девушка, полюбившая оказавшегося козлом парня, не будет долго по нему убиваться, тем самым мучая себя и занижая самооценку. Она найдет себе другого и забудет предыдущего. А выросшую в несчастливой семье девушку парень, который ее бросил, будет привлекать после этого еще больше. Она привыкла быть несчастной и к таким отношениям. Для нее это и есть любовь.
Мозг так устроен, что любовь к родителям и второй половинке он воспринимает одинаково. Для него это одно и тоже. Как только какой-то человек вас цепляет, психика начинает выдавать те реакции, которые испытывали при общении с родителями. «Почему на меня внимания не обращают? А ты любишь брата больше, чем меня? Мама, а почему папа меня с днем рождения не поздравил? А у нас вообще папа был?» – если вы в детстве задавали такие вопросы, не удивляйтесь, что до сих пор не можете найти свою любовь. Люди несчастны, потому что выросли в атмосфере недоверия. К тому же им определенно нравится сказка про Золушку. Но в современном мире никто не хочет любить грустную, одинокую Золушку.
Когда у такой девушки возникают отношения с мужчинами, то те, кто ее любят, ей не нравятся, а интересны те, кто могут об нее ноги вытереть. Она их любит и страдает. Эти муки и есть любовь для нее. Такая модель поведения была заложена в нее с детства.
Одна моя знакомая жила в Италии. Она встретила там мужчину и полюбила его. Вскоре, когда ее молодой человек захотел вернуться в Россию, знакомая продала свой успешный бизнес, дом и полетела за благоверным в Москву. В итоге спустя несколько месяцев она осталась без копейки в кармане и любимого рядом. Почему же так происходит? Все просто: в ее душе до сих пор сидит ребенок. Тот, что редко видел родителей, и теперь готов отдать все за внимание к себе. Отношения для таких людей – смысл жизни. Хотя они и правда вещь неплохая, но не должны занимать первичное место в системе потребностей.
Запомните: никому не нужны грустные и одинокие люди с ущербной психикой, которые рассматривают мужчину как существо, готовое выслушать и уделить чуточку внимания. Знаете, почему многие женщины живут с мужьями, которые их бьют? Потому что они хоть как-то выражают свое внимание. Для таких женщин страшнее равнодушие, когда с ними не разговаривают. А если мужчина поднимает руку – ему не наплевать, якобы «бьет – значит любит».
Данные проведенного мною опроса гласят: 80% испытывали чувство неразделенной любви. Но это лишь название чувствам, которые приносят радость людям, привыкшим страдать с детства. Они должны четко понимать, что никого не любят. Это история про зависимость. Психика этих людей сформирована с детства так, что они должны любить тех, кто не испытывает к ним того же чувства.
Не хочу хвастаться, но на сегодняшний день мне удалось поменять свое либидо. Ранее мне нравились лишь девушки, что в гробу меня видеть хотели. Я даже потратил на одну свою подругу двадцать лет, видя и терпя ее многочисленные романы на стороне. Однажды она просто вышла замуж. Не за меня. Тогда я и решил удариться в семейную психологию и добился того, что мне совсем перестали быть интересными люди, которые меня не любят. Алгоритм действий по смене либидо четко описан в моей книге «Хочу и буду». Советую прочесть ее тем, кто сталкивался в жизни с понятием «неразделенная любовь».
У человека, кто хоть раз в жизни любил безответно, есть одно чувство, которое закрепилось в подсознании – жалость к себе. Чтобы пожалеть себя, вся эта история и затевается.
Моя настоящая взаимная любовь пришла ко мне вскоре после выхода книги. Надо отметить, это было очень необычно. Я привык добиваться предмета обожания, бегать, ухаживать и получать отказы. Чтобы вы понимали, насколько я чувствовал себя обделенным, расскажу историю.
Однажды в детском саду мне понравилась одна девочка. Я подошел к ней и спросил, можно ли ее поцеловать. На что она ответила: «Сейчас у мамы спрошу». Через пять минут она сказала: «Мама считает, что это негигиенично». С той поры каждый раз меня преследовали отказы. И только в 56 лет мне посчастливилось встретить мою жену, человека с которым у меня взаимные и чистые чувства. Работа к такой встрече была проделана колоссальная.
Вы тоже сможете найти такое чувство. А чтобы это произошло скорее, нужно уметь прощаться с партнером, который не делает вас счастливой. Мои инструкции просты: если что-то не нравится в поведении молодого человека, вы должны лишь один раз сказать об этом, добавив, что уйдете, если это повторится. Если после этого партнер продолжает вести себя по отношению к вам без изменений, то уходите. Не позволяйте вытирать о себя ноги. Один раз предупредили и хватит. Любящий человек прислушается и исправит ситуацию, а вам ведь такой и нужен.
С хейтерами сталкивался каждый человек. Люди, которые пишут гадости о других , чаще всего имеют заниженную самооценку. Вероятно, они в детстве испытывали нехватку родительского тепла и внимания. Ведь каждый видит лишь тех, на кого откликается его душа. Если она невротична, то соответственно вокруг – психически нездоровые люди. Постоянно о чем-то тревожиться – наше нормальное состояние. При этом мы знаем: волнение не помогает, а мешает решать проблемы. Зато мы не знаем, чем вообще займемся, если перестанем психовать. Какая-то пустота внутри образуется? В этом-то и проблема. К счастью, я не страдаю тревожностью, отсюда и не обращаю внимания на психически неуравновешенных людей.
Мои шесть самых главных советов:
1. Делайте то, что хотите
2. Не делайте того, чего не хотите
3. Сразу говорите, если что-то не нравится
4. Не отвечайте, когда вас не спрашивают
5. Отвечайте только на вопросы
6. Выясняя отношения, говорите только про себя
Для людей с низкой самооценкой и невротиков такое поведение непривычно. Но эти правила недостаточно просто выучить. Вы можете бесконечно объяснять человеку, что с ним что-то не так, но это бесполезно. Потому что у него есть невротическая потребность испытывать страдания. Многие девушки любят постоянно проверять телефон своих возлюбленных, в поисках подозрительной переписки. Эта необоснованная ревность также является признаком неврастеничного детства. Не удивлюсь, если у такой девушки мама была одно время постоянно рядом с ней: укладывала ее спать, кормила завтраком, играла. А в какой-то момент – взяла и уехала на полгода на заработки. Что в это время происходит с ребенком? Он месяц прорыдал, и у него в подсознании закрепился страх, что его могут бросить. Поэтому такая девушка пребывает в уверенности, что ее любимый скоро вернется к бывшей, она начинает его в чем-то подозревать.
Если Вы столкнулись с такой проблемой, но не хотите идти к психологу для ее решения, то советую вам сказать себе: «Я не заморачиваюсь, общаюсь с противоположным полом, не подозревая его в чем-то оскорбительном для себя. Если все же основания обвинять моего молодого человека есть – я уйду. И я этого не боюсь».
Если у вас есть ребенок, а вы неврастеническая личность, он будет страдать от этого. К сожалению, так устроено, что, если родители несчастны, их ребенок автоматически становится таким же. В таких семьях дети часто болеют. Иммунитет тесно связан с психикой. Таким родителям нужно научиться любить себя и проводить время наедине с собой, заниматься увлекательными делами, посещать события. Тогда и окружающие будут видеть интересную личность.
Еще одна тема, которую мне бы хотелось осветить: влюбленность и любовь. В чем отличие? Со временем влюбленность может перерасти в любовь или нет. Все зависит от человека. Любовь – это эмоции, состояние счастья. Она имеет отношение к вашим переживаниям о людях. Она обязательно должна быть взаимной. Если она неразделенная, повторюсь, тогда речь будет идти о жалости к самому себе и зависимости. Как бы сильно вы не любили человека, не жалейте себя, не предвкушайте страданий, которые иногда длятся годами, разорвите эту связь, переключитесь на себя, на свое «Я». Вы должны понять, у вас нет поводов для депрессий и страданий. У вас есть руки, ноги, язык, голова. Вы можете изменить все, пока живы. Вы не должны позволять кому-либо заставлять делать что-то неподобающее. Если хотите поменять свой жизненный сценарий жертвы, то должны всегда жестко уходить после невыполнения кем-либо вашего требования. Никогда не повторяйте одно и то же дважды. Цените себя и свои нервные клетки.
Когда я начал жить по своим правилам, то через две секунды уже потерял работу и не мог восстановить ее на протяжении следующих двух лет. Мне не понравился новый начальник. Я сказал, что не буду сотрудничать с ним. Зато сейчас я на своем месте: с любимой работой и заработком больше в четыре раза, чем имел ранее.
И последнее. Дорогие женщины, когда вы будете, глядя в зеркало, думать «Боже, какая я страшная», вспомните Мэрилин Монро. Она была никому не нужна, об нее вытирал ноги каждый мужчина в ее жизни. Ее муж, Артур Миллер, потешался над ней перед публикой: унижал, оскорблял перед друзьями. Однако она однажды поверила в себя, нашла в себе силы исправить заикание, которым страдала с рождения, и в одночасье стала знаменитой киноактрисой, певицей и моделью. Поэтому «Не родись красивой», так сказать. Повышайте свою самооценку. Быть может, вы – следующая претендентка на роль секс-символа ХХI века.
Записала: Алина Белякова
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