Петербурженки создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта
Петербурженки подготовили к Международному женскому дню карточки, с помощью которых разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин.
«8 марта — это праздник борьбы женщин за права и равенство в обществе. Правда, в последнее время изначальная суть этого праздника стала забываться и приобретать совсем противоположный смысл: 8 марта называют праздником "весны, любви и женственности", что, согласитесь, совсем не про права и свободы», — рассказали создатели карточек.
Среди создателей «правильных» карточек — куратор образовательного проекта «Трава» Ася Сеничева, социолог из Европейского Унивеситета Любовь Чернышева, аналитик JetBrains Дарья Холодова, а также активистка Ксения Чапкевич и социолог Анастасия Головнева. Дизайн разработал Евгений Софронов.
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