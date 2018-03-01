Петербурженки создали карточки с пожеланиями, которые не стоит говорить женщинам 8 марта

Петербурженки подготовили к Международному женскому дню карточки, с помощью которых разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин.



«8 марта — это праздник борьбы женщин за права и равенство в обществе. Правда, в последнее время изначальная суть этого праздника стала забываться и приобретать совсем противоположный смысл: 8 марта называют праздником "весны, любви и женственности", что, согласитесь, совсем не про права и свободы», — «8 марта — это праздник борьбы женщин за права и равенство в обществе. Правда, в последнее время изначальная суть этого праздника стала забываться и приобретать совсем противоположный смысл: 8 марта называют праздником "весны, любви и женственности", что, согласитесь, совсем не про права и свободы», — рассказали создатели карточек.





