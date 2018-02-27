В марте «Ночлежка» проведет День бездомного человека

В последний понедельник марта благотворительная организация «Ночлежка» проведет День бездомного человека в России.

День бездомного человека - информационный повод, с помощью которого организация планирует начать обсуждение проблем бездомности в разных форматах. В рамках события планируют развить системную благотворительность в России и изменить отношение общества к решению социальных проблем.

В частности, в 2017 году был запущен мультимедийный проект «Сами виноваты» — серия разговоров с бездомными, врачами, соцработниками и другими людьми, знакомыми с этой проблемой. Проект о людях и их непростых судьбах, которые учит сопереживанию и призывает не судить.

Благотворительная организация «Ночлежка» с 1990 года оказывает помощь бездомным в Петербурге: в частности, дает временный ночлег, помогает восстановить документы, получить медицинскую помощь, оформить пенсию, инвалидность и прочие социальные выплаты, устроиться на работу. На протяжении всего реабилитационного периода с подопечными «Ночлежки» работают психологи, социальные работники и юристы. За 27 лет работы у организации на счету тысячи спасенных жизней.

В эксклюзивном интервью для нас директор «Ночлежки» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Григорий Свердлин рассказал о том, как бросил работу бренд-менеджера ради помощи бездомным.