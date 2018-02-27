На матчи ЧМ-2018 разрешат проносить наркотики при наличии рецепта от врача

Гости чемпионата мира смогут проносить на матчи наркотические и психотропные препараты при наличии рецепта от врача. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

В число разрешенных препаратов - марихуана, кокаин, амфетамин и около сотни наименований. Болельщики должны иметь при себе рецепт от врача на русском или английском языке, подлинность документа будут устанавливать сотрудники правоохранительных органов, уточнили в оргкомитете.

Объем проносимых веществ не должен превышать тот, что указан в рецепте. Россияне и граждане других стран имеют право взять с собой до семи разных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не указан в рецепте. Курить на стадионах запрещено.

Иностранцы смогут ввозить наркотические средства в страну при наличии рецепта на русском языке или в нотариально заверенном переводе, пояснили в таможенном блоке Евразийской экономической комиссии. В Федеральной таможенной службе «Известиям» рассказали, что ввозить в Россию препараты, разрешенные на территории Евразийского экономического союза, можно при заполнении пассажирской таможенной декларации.