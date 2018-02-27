UPD: Петербургские зоозащитники ищут вертолет для спасения белька с острова Гогланд

Малыш не может самостоятельно выжить без помощи матери на таком сроке — ему нужно 40-50 кг веса. По словам Андриевской, бельку необходима помощь людей, поэтому Центр ведет переговоры с различными службами — МЧС, военными и пограничниками, — чтобы отправить вертолет за тюленем. Дело осложняется тем, что рейсов на Гогланд очень мало. В пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке.fi» пояснили, что для того, чтобы попасть на остров, не требуется разрешение на нахождение в пограничной зоне. Гогланд находится в ведении Министерства обороны РФ.

Ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали о том, что из-за сильных морозов им пришлось переместить своего подопечного, тюлененка Крошика, с уличного бассейна в карантинный бокс.