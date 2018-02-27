UPD: Петербургские зоозащитники ищут вертолет для спасения белька с острова Гогланд
Активисты Центра реабилитации морских млекопитающих пытаются вывезти с российского военного острова Гогланд, что в 40 км от Финляндии и 180 км от Петербурга, отбившегося от матери 10-дневного детёныша тюленя. Как «Фонтанке.fi» рассказала Елена Андриевская из Центра реабилитации морских млекопитающих, малыша первыми обнаружили работники метеослужбы, которая располагается на северной оконечности острова Гогланд. «Он лежал практически на пороге, — пояснила Андриевская. — Островные жители сразу же сообщили о находке нам. По фотографии, отправленной в мессенджере, стало понятно, что это детеныш серого тюленя, которому около 10 дней».
Малыш не может самостоятельно выжить без помощи матери на таком сроке — ему нужно 40-50 кг веса. По словам Андриевской, бельку необходима помощь людей, поэтому Центр ведет переговоры с различными службами — МЧС, военными и пограничниками, — чтобы отправить вертолет за тюленем. Дело осложняется тем, что рейсов на Гогланд очень мало. В пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке.fi» пояснили, что для того, чтобы попасть на остров, не требуется разрешение на нахождение в пограничной зоне. Гогланд находится в ведении Министерства обороны РФ.
Ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» рассказали о том, что из-за сильных морозов им пришлось переместить своего подопечного, тюлененка Крошика, с уличного бассейна в карантинный бокс.
UPD: Вертолет для детеныша тюленя нашли. Об этом написали в группе центра спасения ВК. Сотрудники центра рассчитывают на то, что к вечеру тюлень сможет прилететь в Петербург для оказания помощи.
По материалам «Фонтанки»
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