Ошалевшего от морозов тюленя Крошика поместили в теплый карантинный бокс

Во время сильных морозов сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» решили забрать тюленя Крошика из уличного в один из внутренних бассейнов.

«Нам стало просто жалко смотреть в ошалевшие глазки Сюсечки. Все-таки Крошик даже отдалённо не похож на суровую выживальщицу Малышку Ингер, которая спокойно и достойно зимовала в уличном вольере. Судя по всему, наш домашний питомец сильно мучается во время морозов», — говорится в группе центра ВК. Первые двое суток детеныш балтийской нерпы отсыпался в теплом (для тюленя) помещении, и, судя по сообщению в соцсетях, остался очень доволен решением спасателей.

Тем временем синоптики предупредили о том, что ночью в городе возможно похолодание до -26 и в городе сохраняется оранжевый уровень опасности. Несмотря на сильные морозы, спасатели МЧС не рекомендуют горожанам выходить на лед рек и каналов, так как он еще не настолько стабилен.