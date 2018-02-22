Петербургский ресторатор Михаил Орлов задержан на границе с Грузией

На российско-грузинской границе задержан 45-летний петербургский ресторатор и дизайнер Михаил Орлов. Приговоренный к трем годам колонии, он был объявлен в федеральный розыск.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 21 февраля, Орлова задержали на российской стороне при попытке пересечь границу с Грузией по чужому паспорту. По предварительной информации, документ настоящий, принадлежит другу ресторатора.

В базу федерального розыска петербуржец Михаил Орлов попал 14 февраля, когда в Ялтинском городском суде был оглашен приговор по делу о гибели двух посетителей местного заведения Barfly. Тогда нетрезвые гости упали со сцены на незаземленный софит и получили смертельный удар током. Орлову назначили наказание — три года колонии общего режима. Суд постановил изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест и взять под стражу немедленно, в зале. Но ресторатор отсутствовал. Выступив с последним словом утром, за несколько часов до оглашения, он исчез из суда.

Отсутствие Михаила Орлова на приговоре вынудило судью Сергея Смирнова вынести дополнительное постановление — об объявлении в федеральный розыск.

Адвокат Анна Яшина не подтвердила «Фонтанке» задержание подзащитного, но и опровергать не стала.

«Пока ничего конкретного сказать не могу», – ответила она.

По материалам «Фонтанки»