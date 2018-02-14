Анна Меликян: «Измену простить могу, но если мужчина чавкает, это уже сложнее»
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Режиссер фильмов «Про любовь», «Русалка» и «Звезда» Анна Меликян в честь 14 февраля написала по нашей просьбе колонку – про самое разное, но, в основном, о чувствах.
Про любовь
Раньше я всегда говорила, что это чувство – любовь – идет из сердца, а не из головы. Сейчас думаю, что и ни из сердца тоже, а из самых недр. Внутри твоего уставшего тела кричит твоя душа сквозь века «Вот оно, это оно, не промахни, не промахни!» и поселяется в тебе тихой и спокойной уверенностью, что ты его нашла, это и есть твоя любовь, за которой ты сюда и приходила.
Вообще, любовь – это когда есть двое, это абсолютно точно. Раньше я этого не понимала, всегда спорила. Говорила, что все мировое искусство родилось из того, что существует безответная любовь. И это правда. Человек действительно через боль способен выдавать невероятные произведения – она раскрывает связь с космосом. Но все же если говорить, что такое любовь, то это, прежде всего, сцепление двух человеческих душ, и только в нем рождается энергия, на которой держится мир.
1+1=3. Эту формулу придумала не я, мне подсказали, и наконец поняла ее смысл. То, ради чего мы все приходим сюда, чтоб найти, распознать эту любовь. Глубоко убеждена, что мир держится, пока существуют эти вибрации любви, и пока они перевешивают зло, земной шар еще как-то держится.
Про близость
Мне нравится, что отношения между мужчиной и женщиной в определенный момент называются словом «Близость». Какое оно красивое. Могли бы называть действия, которые происходят между ними – «Зарядка» или «Упражнения». Но это «Близость». Правильное слово. И почему это так важно? Почему невозможно просто дружить с мужчиной, вести задушевные беседы, ходить в кино, напиваться и танцевать, делать все тоже самое, но этого состояния не ощущать. Может, потому что только близость окончательно обнажает нас и наши души друг перед другом.
В моем фильме «Русалка» была такая фраза – ее произносит героиня Маши Шалаевой – «Вы замечали когда-нибудь, что когда люди спотыкаются, у них на миг такие детские лица, наверное, потому что перестают врать». Вот и с близостью также. Самый ее пик – когда перестаешь врать и открываешься другому человеку. С походами в кино, конечно, не имеет ничего общего.
Про несправедливость
Женщина знает, что такое боль, потому что она проходит через роды. И только женщина, испытав самую страшную боль в жизни, хочет туда еще и еще. Природа устроила нас абсолютно точно выносливее мужчины. Когда я рожала ребенка, думала, что мужчина через это не смог бы пройти. Когда боль стала совсем нестерпимой, Вселенная сжалилась, и мне вкололи обезболивающее. Я спросила доктора, как это называется, она ответила: «Пропофол». И думала в тот момент, лежа в операционной, что пропофол – гениальное изобретение человечества. До чего же несправедливо устроен мир, что мы не знаем имени его создателя! Всем известны Бред Питт, Джордж Клуни, но никто не знает человека, который изобрел пропофол. Это обидно! Есть в этом какая-то базовая несправедливость.
Про мелочи
Мелочи меня доводят гораздо больше, чем что-то серьезное. Измену я простить могу, но если мужчина при этом еще и чавкает во время еды, то это уже сложнее. Детали – самое важное. Когда мы смотрим фильмы и пытаемся вспомнить или пересказать их, помним частности, которые не имеют отношения к сюжету. Говорят, Бог в деталях. Хорошая фраза, что-то в этом есть. Для меня внимательность к мелочам у художника – основной признак таланта. Бездарный режиссер просто возьмет текст, поставит актеров и попросит их разыграть его между собой. Талантливый – начнет искать детали в сцене, когда главное происходит не в тексте, который произносят актеры, а в ногте, который надломился во время беседы. Когда вспоминаем фильм «Красота по-американски», все сразу думают про летающий пакетик в воздухе. Имеет ли он отношение к фильму? Никакого. И в тоже время имеет, потому что он и есть этот фильм. Бог в деталях, это точно.
Про искусство
Любовь не зря называют наркотиком. Это похоже на зависимость – то, что внутри тебя. Ты ощущаешь тепло в своем теле. Лучшее определение любви я видела в фильме «Леон», когда киллер спрашивает девочку, откуда она знает, что любит. И подросток в блистательном исполнении Натали Портман, лежа на кровати, кладет руки на живот и говорит: «Я чувствую это здесь».
Любовь – тепло внутри тебя, когда переполняет благость и благодарность за все. Просто за то, что живешь, и есть этот мир. Человек может достигать этого состояния без дополнительных допингов. Это называется катарсис, и искусство ближе всех подводит человека к моментам, когда можешь его испытать. Поэтому так важно, чтобы существовало в мире искусство, самая, бесполезная, на первый взгляд, вещь, придуманная человеком.
Про кино
Смотреть на мир через кино намного интересней. Ты точно также живешь, как и все остальные люди. Но разница в том, что все начинает плясать вокруг тебя хороводом, пока не собирается в образы, характеры, диалоги, истории, которые начинают жить самостоятельной жизнью, перемещая тебя в какое-то новое, параллельное пространство, которое ты создаешь сам из всего того, что ты видел, слышал, чувствовал и познал в жизни. Тогда тебе открывается новый мир – иллюзий, в котором тебе предстоит найти ответы на все вопросы.
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