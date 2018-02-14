Анна Меликян: «Измену простить могу, но если мужчина чавкает, это уже сложнее»

Про любовь

Раньше я всегда говорила, что это чувство – любовь – идет из сердца, а не из головы. Сейчас думаю, что и ни из сердца тоже, а из самых недр. Внутри твоего уставшего тела кричит твоя душа сквозь века «Вот оно, это оно, не промахни, не промахни!» и поселяется в тебе тихой и спокойной уверенностью, что ты его нашла, это и есть твоя любовь, за которой ты сюда и приходила.

Вообще, любовь – это когда есть двое, это абсолютно точно. Раньше я этого не понимала, всегда спорила. Говорила, что все мировое искусство родилось из того, что существует безответная любовь. И это правда. Человек действительно через боль способен выдавать невероятные произведения – она раскрывает связь с космосом. Но все же если говорить, что такое любовь, то это, прежде всего, сцепление двух человеческих душ, и только в нем рождается энергия, на которой держится мир.

1+1=3. Эту формулу придумала не я, мне подсказали, и наконец поняла ее смысл. То, ради чего мы все приходим сюда, чтоб найти, распознать эту любовь. Глубоко убеждена, что мир держится, пока существуют эти вибрации любви, и пока они перевешивают зло, земной шар еще как-то держится.

Про близость

Мне нравится, что отношения между мужчиной и женщиной в определенный момент называются словом «Близость». Какое оно красивое. Могли бы называть действия, которые происходят между ними – «Зарядка» или «Упражнения». Но это «Близость». Правильное слово. И почему это так важно? Почему невозможно просто дружить с мужчиной, вести задушевные беседы, ходить в кино, напиваться и танцевать, делать все тоже самое, но этого состояния не ощущать. Может, потому что только близость окончательно обнажает нас и наши души друг перед другом.

В моем фильме «Русалка» была такая фраза – ее произносит героиня Маши Шалаевой – «Вы замечали когда-нибудь, что когда люди спотыкаются, у них на миг такие детские лица, наверное, потому что перестают врать». Вот и с близостью также. Самый ее пик – когда перестаешь врать и открываешься другому человеку. С походами в кино, конечно, не имеет ничего общего.