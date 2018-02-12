Семьям погибших в крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о выплате 1 млн рублей семьям трех погибших петербуржцев в крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщил в Twitter пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

Он добавил, что выплаты будут произведены из резервного фонда правительства. Ранее в Смольном сообщили, что при крушении Ан-148 погибли три петербуржца: Борис Кармалеев, Екатерина Бойкова и Евгения Ильинова. Еще одна погибшая, 47-летняя Варсик Севоян, возвращалась домой в Орск из Петербурга. В город на Неве она приезжала, чтобы навестить дочь. В авиакатастрофе также погиб уроженец Нижневартовска Александр Сергошко, который в последние годы жил в Петербурге. Родственники Александра подтвердили изданию, что мужчина собирался лететь на разбившемся самолете. Все находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолета «Ан-148» были застрахованы в компании «Альфа-страхование», страховые выплаты составят по 2 млн рублей и 25 тыс. рублей на погребение, сообщил ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Кроме того, власти Московской и Оренбургской областей приняли решение выплатить по 1 млн рублей в качестве дополнительной компенсации. Дополнительные выплаты получат и семьи членов экипажа. Помимо материальных компенсаций, власти Оренбургской области готовы помочь семьям погибших в вопросах погашения кредитов и платы за обучение.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета были обнаружены около деревни Степановское в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа (полный список здесь). Все они погибли.

По материалам «ДП»