Россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов

У покупателей по всей стране появится возможность снимать деньги с карты прямо на кассе магазина, сообщают «Ведомости». Такой сервис сейчас тестируют сразу несколько банков и платежных систем. Например «Сбербанк» планирует запустить эту услугу во втором квартале 2018 года. Сервисом «Сбербанка» смогут воспользоваться только клиенты его банка и только в тех магазинах, которые он обслуживает.

«Ведомости» описывают, как будет работать технология Mastercard: покупатель расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Запрашиваемая сумма наличных будет ограниченной.