Ксения Собчак будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году

«Когда закончатся выборы, я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" – если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу – это моя следующая цель, 2021 год», – призналась Собчак, отметив, что, по её мнению, она вряд ли сможет победить на президентских выборах этого года. Ксения Собчак добавляет, что серьезно нацелена на выборы президента страны в 2024 году.

Она также отмечает, что не станет участвовать в уличных акциях, так как уверена, что выборы президента – это альтернатива для желающих выразить свою позицию. О себе Собчак добавила, что станет голосовать в Москве по месту прописки.

Ксения также рассказала подробности о фильме про её отца – первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке. Она не хочет, чтобы картину «сочли агитацией», поэтому планирует показать её после выборов.