Четырехлетняя петербурженка стала одной из самых молодых татуировщиц в мире

В Петербурге 4-летняя Арина Кузнецова стала одной из самых молодых татуировщиц в мире. Девочка набила рисунок на руке своего папы. Об этом «Собака.ru» рассказала свидетель процесса Ольга Джен. 

 

 

«Вчера я зашла к другу в его тату-студию и стала свидетелем уникальных событий. Молодой папочка решил стать полотном для своей 4-летней дочери. Являясь другом владельца и мастера студии, смелый папа Алексей обо всем договорился и стал обладателем уникальной татуировки. А мастер, под чьим руководством происходил процесс, был счастлив заполучить к себе такого очаровательного помощника», — рассказала она. 

Юная петербурженка нарисовала солнышко и траву, самостоятельно держала машинку и выбирала цвета. Все санитарные нормы были соблюдены, тату-мастер контролировал весь процесс. Отец Арины, Алексей Кузнецов намерен через несколько лет стать обладателем забитого татуировками «рукава» — он не против, чтобы спустя какое-то время дочка нарисовала на руке мотоцикл, розы и другие атрибуты.


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