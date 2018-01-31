Четырехлетняя петербурженка стала одной из самых молодых татуировщиц в мире

«Вчера я зашла к другу в его тату-студию и стала свидетелем уникальных событий. Молодой папочка решил стать полотном для своей 4-летней дочери. Являясь другом владельца и мастера студии, смелый папа Алексей обо всем договорился и стал обладателем уникальной татуировки. А мастер, под чьим руководством происходил процесс, был счастлив заполучить к себе такого очаровательного помощника», — рассказала она.

Юная петербурженка нарисовала солнышко и траву, самостоятельно держала машинку и выбирала цвета. Все санитарные нормы были соблюдены, тату-мастер контролировал весь процесс. Отец Арины, Алексей Кузнецов намерен через несколько лет стать обладателем забитого татуировками «рукава» — он не против, чтобы спустя какое-то время дочка нарисовала на руке мотоцикл, розы и другие атрибуты.