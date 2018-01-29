Петербуржец стал шестикратным обладателем «Оскара» (только в порно)
Порноактер из Петербурга Алексей Маетный, известный в мире кино для взрослых под псевдонимом Markus Dupree, выиграл четыре порно-«Оскара», включая награду за «лучшую мужскую роль», и стал шестикратным обладателем премии, сообщается на официальном сайте AVN Awards.
Маетный стал победителем в номинациях «Лучшая мужская роль» (по аналогии с классическим «Оскаром»), а также «лучшая анальная сцена», «лучшая сцена с двойным проникновением» и «лучшая сцена с групповым сексом». Всего петербуржца номинировали аж в 22 категориях.
В прошлом году на премии AVN Awards Маетный-Дюпри получил свои первые три порно-«Оскара»: за «сцену с двойным проникновением», «наиболее эпатажную сцену» и «лучшую групповую сцену».
Добавим, что 29-летний Александр Маетный родился в Петербурге, учился на факультете международных отношений в Институте экономических связей, экономики и права. Затем переехал жить в Сан-Франциско. Женат на Лус Абреу — также актрисе из фильмов для взрослых, известной под псевдонимом Бриджит Би.
AVN Awards — это кинонаграды американского журнала AVN (Adult Video News), вручаемые за достижения в создании порнофильмов.
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