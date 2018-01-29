Петербуржец стал шестикратным обладателем «Оскара» (только в порно)

Порноактер из Петербурга Алексей Маетный, известный в мире кино для взрослых под псевдонимом Markus Dupree, выиграл четыре порно-«Оскара», включая награду за «лучшую мужскую роль», и стал шестикратным обладателем премии, сообщается на официальном сайте AVN Awards.

Маетный стал победителем в номинациях «Лучшая мужская роль» (по аналогии с классическим «Оскаром»), а также «лучшая анальная сцена», «лучшая сцена с двойным проникновением» и «лучшая сцена с групповым сексом». Всего петербуржца номинировали аж в 22 категориях.