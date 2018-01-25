Видео: Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и Чулпан Хаматова прочли книгу о девушке, умершей от лейкоза
Сегодня завершился проект, приуроченный к 15-летию AdVita – крупнейшей в Петербурге организации, занимающейся помощью онкобольным. Целый год благотворительный фонд выкладывал видео, в которых известные актрисы, писательницы и музыканты читают «Книгу о Женечке». Ее написала Наталья Кантонистова, мать девушки Евгении, погибшей в 1999 году от лейкоза в возрасте 27 лет. Именно с ее смерти началась история AdVita. Создатель фонда Павел Гринберг не смог помочь своей подруге, но решил поддержать других больных раком.
О том, как был придуман проект, рассказала его создательница Наталья Эфендиева: «Идея появилась два года назад. Я только начала работать в фонде в качестве координатора спецпроектов. Пришла к Лене Грачевой (координатор программ фонда – Прим. Ред.) и сказала примерно следующее: «В следующем году фонду будет 15 лет, а вот есть же книга про Женю Кантонистову. Может быть, озвучим ее? Такого же никто еще не делал». Лена подумала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть и согласилась. Во многом это, конечно, была авантюра. Хотя бы потому, что ничего подобного лично я никогда не делала».
Режиссер-постановщик Стас Елисеев объяснил основную цель проекта: «Если люди, по крайней мере, послушают один отрывок, другой, и пойдут искать информацию о том, как сейчас это происходит (течение и лечение лейкоза) – это уже прекрасно. Потому что эта история — Жени — произошла в 1998 году. И сейчас ее можно было бы спасти. Вот это важно! Ситуация изменилась просто радикально.
Наш проект — один из каналов информирования людей. Они увидели, что-то глазом зацепили, послушали — и стали узнавать, что за фонд, какие еще есть фонды... И люди, которые ничего не знают про благотворительность, узнают, что вот есть фонд AdVita, например».
Все видео «Книги о Женечке» можно посмотреть здесь.
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