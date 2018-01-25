Видео: Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и Чулпан Хаматова прочли книгу о девушке, умершей от лейкоза

Режиссер-постановщик Стас Елисеев объяснил основную цель проекта: «Если люди, по крайней мере, послушают один отрывок, другой, и пойдут искать информацию о том, как сейчас это происходит (течение и лечение лейкоза) – это уже прекрасно. Потому что эта история — Жени — произошла в 1998 году. И сейчас ее можно было бы спасти. Вот это важно! Ситуация изменилась просто радикально.

Наш проект — один из каналов информирования людей. Они увидели, что-то глазом зацепили, послушали — и стали узнавать, что за фонд, какие еще есть фонды... И люди, которые ничего не знают про благотворительность, узнают, что вот есть фонд AdVita, например».