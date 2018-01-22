Петербургский хирург Сергей Голяна — о том, как оперировал пострадавшую в бурятской школе девочку

руководитель клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Турнера

О том, что я лечу в Бурятию оперировать пострадавшую 13-летнюю девочку, я узнал сразу же после трагедии — утром 19 января. Школьница находилась в реанимации. Она была в сознании, но в состоянии шока, девочке было тяжело отвечать на вопросы врачей. Два пальца у ребенка были отчленены топором. Они держались на кожных лоскутах и были совершенно нежизнеспособны. Для того, чтобы восстановить их, потребовалась микрохирургическая операция. Мы сшили вены, артерии, нервы и сухожилия на обоих пальчиках. Еще один был отчленен на уровне ногтевой фаланги. Сосуды в этом месте очень маленькие — примерно полмиллиметра в диаметре. Хорошо, что в больнице оказался микроскоп, с помощью него мы сшили крохотные сосуды. Операция длилась шесть часов.

В течение ближайших трех дней станет понятно, приживутся ли пальцы. Сейчас девочке назначена поддерживающая терапия, чтобы обеспечить их жизнеспособность. Если за эти три дня они не побелеют, не посинеют, это значит, что кровоснабжение в норме. Когда девочка вышла из наркоза, мы с ней пообщались. Я оценил состояние пальцев — они были розовые, теплые. Поэтому есть большая надежда, что с ребенком все будет хорошо. А если пальцы полноценно приживутся, то это будет практически здоровая рука. Возможны только нарушения в движении суставов пальчиков. Мы встретимся с ней через полгода и будем планировать дальнейшие действия по реабилитации.

Обычно я провожу плановые операции в Институте им. Турнера, у малышей, рождающихся с врожденными пороками развития кисти рук. Иногда выезжаю к коллегам в Детскую городскую больницу № 1 на Авангардной — там оперирую детей в экстренных ситуациях, например, получивших электротравму. Но чтобы приходилось оперировать ребенка, которому сверстник отрубил пальцы топором, такого еще не было. Устранять последствия такого зверства — редкость даже для хирурга.