ФСБ обвинила курсанта военной академии в подготовке теракта в Петербурге

ФСБ обвинила 19-летнего курсанта Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова в подготовке теракта на одной из площадей Петербурга. Об этом сообщает «Росбалт».

«5 апреля 2017 года поступила информация о том что у курсанта Осипова были найдены записи, в которых планировался захват оружейной комнаты и казармы. В связи с чем мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены», — заявил майор ФСБ Сергей Круть в ходе выездного заседания Московского военного окружного суда в Петербурге.

Основной план Осипова состоял в том, чтобы поджечь казарму и забаррикадировать входы и выходы из нее. Молодой человек якобы должен был изготовить напалм, «которым он собирался поливать из окон».

«Второй план был таким — он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым он должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии. Он писал (в дневнике), что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова», — добавил Круть.

По словам представителя государственного обвинения, Осипов готовил теракт «желая самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, а также в целях дестабилизации органов власти Российской Федерации». Сам 19-летний курсант вину не признает.

Напомним, в декабре стало известно о том, что террористы планировали взорвать Казанский собор.

27 декабря в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Петербурге произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. О том, как развивались события после теракта, можно прочитать здесь.

Фото: Илья Давлятчин, ИА «Росбалт»