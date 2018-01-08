Выбрасывать окурки из окон автомобилей теперь запрещено

Такая поправка появилась в правилах противопожарного режима - премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения, согласно которым запрещено выбрасывать горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

За нарушение правил пожарной безопасности в поезде могут наказать штрафом до двух тысяч рублей в том случае, если это первый инцидент, и ничье имущество от этого не пострадало. Ранее за выбрасывание окурков и другого мусора на пути можно было получить штраф размером в 100 рублей.

В Госдуме предлагали ввести подобный запрет ещё в 2014 году. В 2015 году депутаты подготовили законопроект со штрафами за окурки.