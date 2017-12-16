Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты

«Подписанным постановлением правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала», – сказано в документе.

Статистика ДТП отмечает, что за 2017 год на российских дорогах в темное время суток зарегистрировано свыше 7,5 тысяч случаев наезда на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако возросло количество наездов на водителей в отношении которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. С июля 2017 произошло 66 подобных ДТП, а это на 4,8% больше по сравнению с 2016.

Также отмечается, что наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.