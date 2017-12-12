Невзоров захотел подарить спикеру ЗакС Макарову «шар с цианистым калием»

Журналист, публицист и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Невзоров вручал награду на церемонии «Рейтинг влиятельности Санкт-Петербурга» и со сцены высказался о том, что хочет вручить спикеру ЗакС Вячеславу Макарову «шар с цианистым калием». Публика в зале и депутаты на сцене весело смеялись над «шуткой».

«Наше Заксобрание — сосредоточение мракобесия и маразма, но, по удивительному стечению обстоятельств, на этой сцене за моей спиной оказались в общем-то не самые худшие. Особой симпатии я к ним не испытываю тоже, но, тем не менее, надо признаться, что на том кошмарном мракобесном фоне, который являет нынче собой Законодательное собрание, эти существа — это просто что-то ослепительное по своей разумности. Как говорил Николай Васильевич Гоголь: «Во всяком случае чахоточного среди них никого нет». Давайте подарки… Подождите, еще мне сказали, что будет какой-то стеклянный шар для Макарова. Где шар? Я надеюсь, он наполнен цианистым калием и его хватит на всё законодательное собрание», — сказал Александр Невзоров на церемонии вручения наград самым влиятельным политикам по версии «Фонтанки».