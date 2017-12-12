Филолог Светлана Друговейко-Должанская о слове «хайп», Оксимироне и мальчике из Уренгоя

Какие слова описывают 2017-й

Мне одним из самых важных слов этого года кажется «хайп». Оно, по точному замечанию Ксении Турковой, еще одного из экспертов, напоминает русские слова «хай» и «хапать» и очень хорошо описывает весь год, потому что хайп – это шумиха на пустом месте, незаслуженный ажиотаж, в 2017-м было немало людей и событий, которые стремились «словить хайп», то есть хайпожоров. Начиная от выхода фильма «Матильда» и заканчивая выдвижением Ксении Собчак в президенты. Слово «хайп» уже вошло в язык солидных медиа, недавно я видела его в статье политолога в «Ведомостях».

Но на первом месте в моем топе слово «токсичный». Оно существует в нашем языке давно, но углубление значения и расширение сочетаемости в этом году продемонстрировало ярко и неожиданно: среди самых популярных запросов в Google есть и «токсичные отношения», и «токсичные люди», и «токсичные родители». Второе место я отдала «хайпу», а третье – «баттлу». Баттл рэперов Оксимирона и Гнойного открыл филологам новый пласт культуры, новый язык, заговорили даже о новом жанре литературы.

Еще, конечно, интересно слово «спиннер» – оно стало известно, как мне кажется, всем, ведь сама эта игрушка сделалась очень популярной. Но тут, возможно, во мне говорит бабушка – прочие члены Экспертного совета голосовали за него мало.

Что касается выражения года, то, на мой взгляд, у «Он вам не Димон» конкурентов не было – в том числе и потому, что популярной сделалась уже сама эта модель («Он вам не Вован», «Он вам не Гундяев»).