В Петербурге снова закрасили граффити с Павлом Дуровым

В Петербурге неизвестные снова закрасили граффити с портретом основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Граффити находилось на трансформаторной будке во дворе на улице Некрасова. Авторами рисунка являются художники из творческого объединения HoodGraff.

Ранее портрет Дурова закрашивали по просьбе жителя Петербурга. Позже художники восстановили рисунок.

Напомним, 5 декабря неизвестные закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро. Рисунок находился на Серпуховской улице в Петербурге. Позже авторы рисунка - художники из арт-группы «Явь» заявили о том, что заново нарисуют граффити.