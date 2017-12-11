Объявлено слово 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрали главное слово 2017 года. Об этом представители совета сообщили «Собака.ru».

Словом года стало «реновация». На втором месте списка — «биткоин», «бронза» досталась слову «хайп». Список слов-кандидатов (около 200), отображающих новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям более двух тысяч участников групп «Слово года» и «Неологизм года» на Facebook.

ТОП-10 слов 2017 года:

1.Реновация

2. Биткоин

3. Хайп

4. Токсичный

5. Баттл

6. Допинг

7. Криптовалюта

8. Фейк

9. Безвиз

10 Домогательство/харассмент