Объявлено слово 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрали главное слово 2017 года. Об этом представители совета сообщили «Собака.ru».

Словом года стало «реновация». На втором месте списка — «биткоин», «бронза» досталась слову «хайп». Список слов-кандидатов (около 200), отображающих новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям более двух тысяч участников групп «Слово года» и «Неологизм года» на Facebook.

ТОП-10 слов 2017 года:

1.Реновация 

2. Биткоин 

3. Хайп 

4. Токсичный 

5. Баттл 

6. Допинг

7. Криптовалюта 

8. Фейк 

9. Безвиз 

10 Домогательство/харассмент 

Помимо этого, эксперты центра выбрали выражение года — победителем в этой номинации стало выражение «Он вам не Димон». В топ рейтинга также вошли «вмешательство в выборы» и «корзинка Сечина».

ТОП-10 выражений года:

1. «Он вам не Димон»

2. «Вмешательство в выборы»

3. «Корзинка Сечина»

4. «Выйти из зоны комфорта»

5-6. «Последний адрес»

5-6. «Фейковые новости»

7. «Фабрика троллей»

8. «Мальчик из Уренгоя»

9. «Хакерская атака»

10. «Девушки с пониженной социальной ответственностью»

Эксперты совета поставили перед собой задачу отобрать самые емкие, выразительные слова, характерные для уходящего года. Голосование проводилось в четырех номинациях: «Слово года», «Выражение года», «Антиязык» (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и «Протологизм» (авторский неологизм — самые изобретательные и социально востребованные слова, созданные участниками группы).

ТОП-10 слов в номинации «Антиязык» 

1. Иностранный агент 

2. Можем повторить! 

3. Пьяный мальчик 

4. Альтернативные факты 

5-6. Постистина 

5-6. Ритуальное убийство 

7. Тьфу на тебя! 

8. Мироточивый бюст 

9. Сбор биоматериалов 

10. Лишние жители 

ТОП-10 слов в номинации «Протологизм»

1-2. Домогант 

1-2. Гоп-политика 

3. Зломенитый 

4. Кумироточение 

5. Обеззлобливающее 

6. Сетячий образ жизни 

7. Соворность 

8. Дармолюб 

9-10. Живоглупие 

9-10. Незомбисимость 

11. Матильдометр 

12. Дерзюминка 

13. Живолюдье 

14. Достосрамный

15. Неозлобизм 

 

В Экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь Совета — лингвист Яна Астахова.


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