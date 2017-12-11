Объявлено слово 2017 года
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрали главное слово 2017 года. Об этом представители совета сообщили «Собака.ru».
Словом года стало «реновация». На втором месте списка — «биткоин», «бронза» досталась слову «хайп». Список слов-кандидатов (около 200), отображающих новизну, своеобразие, исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям более двух тысяч участников групп «Слово года» и «Неологизм года» на Facebook.
ТОП-10 слов 2017 года:
1.Реновация
2. Биткоин
3. Хайп
4. Токсичный
5. Баттл
6. Допинг
7. Криптовалюта
8. Фейк
9. Безвиз
10 Домогательство/харассмент
Помимо этого, эксперты центра выбрали выражение года — победителем в этой номинации стало выражение «Он вам не Димон». В топ рейтинга также вошли «вмешательство в выборы» и «корзинка Сечина».
ТОП-10 выражений года:
1. «Он вам не Димон»
2. «Вмешательство в выборы»
3. «Корзинка Сечина»
4. «Выйти из зоны комфорта»
5-6. «Последний адрес»
5-6. «Фейковые новости»
7. «Фабрика троллей»
8. «Мальчик из Уренгоя»
9. «Хакерская атака»
10. «Девушки с пониженной социальной ответственностью»
Эксперты совета поставили перед собой задачу отобрать самые емкие, выразительные слова, характерные для уходящего года. Голосование проводилось в четырех номинациях: «Слово года», «Выражение года», «Антиязык» (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и «Протологизм» (авторский неологизм — самые изобретательные и социально востребованные слова, созданные участниками группы).
ТОП-10 слов в номинации «Антиязык»
1. Иностранный агент
2. Можем повторить!
3. Пьяный мальчик
4. Альтернативные факты
5-6. Постистина
5-6. Ритуальное убийство
7. Тьфу на тебя!
8. Мироточивый бюст
9. Сбор биоматериалов
10. Лишние жители
ТОП-10 слов в номинации «Протологизм»
1-2. Домогант
1-2. Гоп-политика
3. Зломенитый
4. Кумироточение
5. Обеззлобливающее
6. Сетячий образ жизни
7. Соворность
8. Дармолюб
9-10. Живоглупие
9-10. Незомбисимость
11. Матильдометр
12. Дерзюминка
13. Живолюдье
14. Достосрамный
15. Неозлобизм
В Экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь Совета — лингвист Яна Астахова.
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