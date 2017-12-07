Петербургский депутат вызвал на рэп-баттл Алексея Навального

Депутат петербургского ЗакСа от партии «Единая Россия» Андрей Анохин написал в своем Instagram о том, что вызвал на рэп-поединок Алексея Навлаьного. Уже известна дата встерчи - 19 декабря. Баттл пройдет в Петербурге в 18:00. О месте проведения встречи пока ничего неизвестно.

Ранее Анохин встретился на рэп-баттле с представителем «Партии Роста» Максимом Резником. Поединок проходил в течение пяти раундов и победу в нем одержал Резник. 


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