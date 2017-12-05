В Эрмитаже организуют зону отдыха для людей в очереди

На территории Государственного Эрмитажа появится большая зона отдыха для людей, которые долго стоят в очереди. Ее организуют на месте кафе. Об этом на традиционной интернет-встрече рассказал директор музея Михаил Пиотровский. 

В Эрмитаже также планируют ввести обязательное использование бахил - для защиты лакового покрытия, которое, к слову, регулярное обновляют.  

Напомним, ранее Михаил Пиотровский заявил, что Эрмитаж отказался от выставки Дэмиена Херста. Это связано с завышенными требованиями художника. 


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