В Эрмитаже организуют зону отдыха для людей в очереди

На территории Государственного Эрмитажа появится большая зона отдыха для людей, которые долго стоят в очереди. Ее организуют на месте кафе. Об этом на традиционной интернет-встрече рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

В Эрмитаже также планируют ввести обязательное использование бахил - для защиты лакового покрытия, которое, к слову, регулярное обновляют.

Напомним, ранее Михаил Пиотровский заявил, что Эрмитаж отказался от выставки Дэмиена Херста. Это связано с завышенными требованиями художника.