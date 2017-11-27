В Петербурге владельцы кафе бесплатно кормят обедами пенсионеров
В Петербурге на Васильевском острове с середины ноября любой пенсионер или малоимущий горожанин может бесплатно пообедать в кафе-баре «Чешский домик».
Как пишет «Бумага» со ссылкой на владелицу заведения Александру Синяк, акция началась около месяца назад. В бар пришел пообедать пожилой мужчина, и мужу Александры стало неудобно брать с него деньги. «Поэтому решили объяснить, что у нас всем пенсионерам и ветеранам ланчи бесплатно. Тогда он один об этом знал и ходил к нам постоянно поесть. Буквально неделю назад я сказала мужу, что возможно, кто-то еще захочет присоединиться».
Владелица кафе добавила, что акция будет действовать бессрочно — пока есть желающие. «Будем подключать больше поставщиков и людей. Питер активизировался, и все готовы помогать», — отметила она. Она отметила, что для предпринимателей 10-40 бесплатных ланчей в день не сильно повлияют на финансовое состояние заведений. Примечательно, что в заведении при заказе обеда пенсионные удостоверения не проверяют, а верят на слово.
Позже Синяк и ее муж Евгений Гершевич планируют создать отдельную группу «Вконтакте», посвященную акции, где будет размещена вся информация о ресторанах и поставщиках, которые могут присоединиться в будущем.
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