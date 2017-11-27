В Петербурге владельцы кафе бесплатно кормят обедами пенсионеров

В Петербурге на Васильевском острове с середины ноября любой пенсионер или малоимущий горожанин может бесплатно пообедать в кафе-баре «Чешский домик».

Как пишет «Бумага» со ссылкой на владелицу заведения Александру Синяк, акция началась около месяца назад. В бар пришел пообедать пожилой мужчина, и мужу Александры стало неудобно брать с него деньги. «Поэтому решили объяснить, что у нас всем пенсионерам и ветеранам ланчи бесплатно. Тогда он один об этом знал и ходил к нам постоянно поесть. Буквально неделю назад я сказала мужу, что возможно, кто-то еще захочет присоединиться».