В России создали приложение для помощи при панической атаке

Институт креативной психологии совместно с Союзом охраны психического здоровья выпустил приложение «АнтиПаника Pro», сообщает онлайн-издание «Такие дела».

Программа включает теоретический тест и набор практических упражнений, направленных на снижение тревоги. По мнению создателей приложения, знание теории повышает эффективность борьбы с паническими атаками.

«[Приложение] дает возможность огромному числу людей иметь постоянно под рукой немедикаментозное средство экстренной помощи. И я могу констатировать, что это настоящий прорыв в интегрировании современных технологий в профессиональную психологическую помощь», — подчеркнула президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

Бесплатная версия «АнтиПаники» (Lite) доступна на iOS и Android.

Панические атаки — это резкие вспышки острого страха, которые всегда сопровождаются вегетативными нарушениями: повышенной потливостью, головокружением, тошнотой, удушьем, тахикардией, дрожью, жжением в груди.