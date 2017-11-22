В России создали приложение для помощи при панической атаке
Институт креативной психологии совместно с Союзом охраны психического здоровья выпустил приложение «АнтиПаника Pro», сообщает онлайн-издание «Такие дела».
Программа включает теоретический тест и набор практических упражнений, направленных на снижение тревоги. По мнению создателей приложения, знание теории повышает эффективность борьбы с паническими атаками.
«[Приложение] дает возможность огромному числу людей иметь постоянно под рукой немедикаментозное средство экстренной помощи. И я могу констатировать, что это настоящий прорыв в интегрировании современных технологий в профессиональную психологическую помощь», — подчеркнула президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.
Бесплатная версия «АнтиПаники» (Lite) доступна на iOS и Android.
Панические атаки — это резкие вспышки острого страха, которые всегда сопровождаются вегетативными нарушениями: повышенной потливостью, головокружением, тошнотой, удушьем, тахикардией, дрожью, жжением в груди.
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