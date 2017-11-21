Ксения Собчак прочитала стихотворение о своем президентстве

Российский поэт, писатель и журналист Александр Вулых опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором телеведущая и будущий кандидат в президенты Ксения Собчак читает стихотворение «Сон Президента или баллада о ранее взятых на себя обязательствах».

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.