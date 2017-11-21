Ксения Собчак прочитала стихотворение о своем президентстве
Российский поэт, писатель и журналист Александр Вулых опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором телеведущая и будущий кандидат в президенты Ксения Собчак читает стихотворение «Сон Президента или баллада о ранее взятых на себя обязательствах».
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
«Подмосковных буераков меж, мимо перелеска криворукового, президентский двигался кортеж по шоссе к аэропорту Внуково. В лимузине, с мыслями в очах, о докладе, в сумочку положенном, президентша Ксения Собчак возлежала на сиденье кожанном», - гласят первые строчки стихотворения.
Напомним, 18 октября стало известно о том, что Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России. При этом телеведущая допустила, что если ЦИК зарегистрирует политика Алексея Навального, то она снимет свою кандидатуру. В свою очередь, телеведущий Иван Ургант даже успел снять пародию на предвыборный ролик Собчак. Мы вспомнили лучшие луки знаменитости в стиле power-dressing и предположили, как будет выглядеть первая российская женщина-президент.
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