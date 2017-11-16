Антон Адасинский: «Не вижу возможности выступать под «шапкой» Минкульта»

Уважаемые организаторы VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербурге!

Вчера я говорил с офисом Александра Сокурова. Он не принимает участие в форуме. Причина тому — письмо за подписью первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, которое тот не подтвердил, но и не опроверг. В письме несколько известных режиссеров, журналистов и писателей названы нежелательными гостями форума.

Сегодня появилась еще один «черный список» за его же подписью. На этот раз — по секции «Театр». Это не фэйк. Не могу позволить себе не замечать происходящего. Это первая причина.

Я не вижу возможности выступать под «шапкой» Министерства культуры, организации, которая своим демонстративным невмешательством одобряет нахождение под арестом моих друзей и коллег по работе — К. Серебренникова, С. Апфельбаум и А. Малобродского.

Всем участникам секции «Цирк и Уличный театр», моим друзьям Славе Полунину, Йопу Малдеру, Джону Килби, Г. Чертоку (они получат копию на английском), которых знаю много лет, а также Наташе Табачниковой, организатору этого мероприятия — я приношу свои извинения и надеюсь на понимание.

Также и зрителям — они получат информацию о возникновении (точнее — о возрождении) уличного театра в России другим образом. Либо на открытой моей лекции в Петербурге, либо в сетях. Сообщу заранее.