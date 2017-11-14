Цены на бензин в России достигли рекордных

Оптовые цены на бензин в России в середине ноября достигли рекордного уровня в 2017 году. Так, стоимость бензина марки АИ-92 выросла с 7 по 13 ноября на 2,3% до 42,85 тыс. рублей за тонну, АИ-95 - на 1,7% до 44,99 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Показатели нетипичны для сезонного рынка в России, на котором снижение цен на бензин начинается обычно уже в октября, отмечает газета.

Источники издания связывают рост цен с остановкой одной из ключевых установок "Газпром нефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) на прошлой неделе. После остановки компания сократила отгрузки топлива на рынок и начала покупать его на бирже, что совпало с ростом мировых цен на нефть. В "Газпром нефти" пообещали, что установка восстановит свою работу в середине ноября.

По прогнозу ФАС, в ближайшие 10 лет цены на топливо в России не будут расти быстрее инфляции.

По материалам «ДП»