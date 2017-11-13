Полтавченко поручил построить в Петербурге вытрезвитель к ЧМ-2018

В Петербурге построят вытрезвитель к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе межведомственного совещания в Смольном по вопросу борьбы с незаконным оборотом алкоголя.

Также Полтавченко распорядился проработать вопрос создания пунктов для освидетельствования состояния алкогольного опьянения при травмпунктах в каждом районе Петербурга. В ходе совещания заместитель прокурора Петербурга Виктор Мельник напомнил об отсутствии в городе вытрезвителей и подчеркнул, что проблема особенно актуальна в преддверии мундиаля.

В ответ глава региона отметил, что создавать специальные отделения на базе обычных стационаров нецелесообразно, и поручил до 15 декабря проработать правовой механизм для создания «отдельного специализированного подразделения, куда бы эту публику свозили». «На это деньги мы найдем», — подчеркнул Полтавченко (цитата по «Фонтанке»). Вытрезвители перестали работать в России в 2011 году. Однако руководство Минздрава, МВД РФ, а также депутаты Госдумы РФ не раз призывали возродить их. В январе внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в 11 городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, могут вновь заработать вытрезвители.

По его словам, они будут входить в структуру наркологических учреждений. Вопрос о том, будут ли вытрезвители курировать региональные управления МВД или органы здравоохранения, регионы решат самостоятельно. В августе вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заверила, что власти Петербурга не планируют возрождать вытрезвители в городе, в том числе на время проведения матчей турнира. Она добавила, что дополнительных задач медучреждениям в связи с возможным увеличением людей в состоянии алкогольного опьянения в период проведения ЧМ-2018 город также не ставит. «У нас количество пребывающих туристов в многомиллионном городе велико всегда. Это не повод создавать такого рода лечебное учреждение. Тем более я уверена, что нашей медицинской системы достаточно для того, чтобы оказать помощь», — сказала вице-губернатор.

По материалам «ДП»