Бизнесмен Сергей Полонский решил баллотироваться в президенты

Бизнесмен Сергей Полонский, которого осудили на пять лет лишения свободы по делу о хищении денег у дольщиков, но освободили от наказания, решил участвовать в президентских выборах в 2018 году.

Известно, что начальником предвыборного штаба бизнесмена станет бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин. 14 ноября они представят избирательную программу будущего нового кандидата. Полонский планирует сосредоточиться на проблемах предпринимателей.

Напомним, следствие считает, что Сергей Полонский и два его сообщника — Александр Паперно и Алексей Пронякин украли деньги дольщиков во время строительства жилого комплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера». Ущерб оценивается в 5,7 миллиарда рублей.

Примечательно, что в июле суд признал Сергея Полонского виновным в хищении средств в особо крупном размере, однако его освободили от тюремного наказания из-за истечения срока давности преступления.