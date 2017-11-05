«Это было ментальное изнасилование»: Когершын Сагиева обвинила своего соведущего Павла Лобкова

Как отметили сотрудники телеканала, видео носит сатирический характер. В сюжете использовали отсылки к документальным фильмам, отсылки к новому iPhone X, а также упомянули о психологических практиках, за которые пришлось потратить «бешеные деньги».

«И на днях была последняя капля — он купил мне новый айфон и, как бы шутя, предложил нажать вместе кнопку «Домой». Каждый ребенок знает, что в десятом айфоне этой кнопки нет» – отметила Сагиева.

В финале видео журналистка призывает Ксению Собчак рассказать об этом в её предвыборной компаниии, а журналисток Wonderzine «возбудить против него» (Лобкова).

На ролик «Дождя» последовала реакция. Так, издатель «Медузы» Илья Красильщик предположил, что у редакции телеканала не все в порядке с головой. А режиссер Роман Волобуев добавил: «Трудно жить на свете без мозгов».