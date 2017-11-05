«Это было ментальное изнасилование»: Когершын Сагиева обвинила своего соведущего Павла Лобкова
На «Дожде» опубликовали видео-сатиру на волну обвинений в сексуальных домогательствах, которая развернулась в последние недели в Голливуде. Ведущая программы «Бремя Новостей» Когершын Нагиева обвиняет своего сведущего Павла Лобкова в том, что он её «ментально изнасиловал»:
«...я послала Лобкову невербальный месседж, что эти циничные приставания должны быть прекращены, но он не отступал.Он даже купил мне специальные висячие растения, как-бы намекая, набился ко мне в гости, и, когда я взобралась на подоконник, он, не отрываясь, смотрел на меня снизу. Вы понимаете, объективируя меня как женщину, а не как коллегу».
Как отметили сотрудники телеканала, видео носит сатирический характер. В сюжете использовали отсылки к документальным фильмам, отсылки к новому iPhone X, а также упомянули о психологических практиках, за которые пришлось потратить «бешеные деньги».
«И на днях была последняя капля — он купил мне новый айфон и, как бы шутя, предложил нажать вместе кнопку «Домой». Каждый ребенок знает, что в десятом айфоне этой кнопки нет» – отметила Сагиева.
В финале видео журналистка призывает Ксению Собчак рассказать об этом в её предвыборной компаниии, а журналисток Wonderzine «возбудить против него» (Лобкова).
На ролик «Дождя» последовала реакция. Так, издатель «Медузы» Илья Красильщик предположил, что у редакции телеканала не все в порядке с головой. А режиссер Роман Волобуев добавил: «Трудно жить на свете без мозгов».
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