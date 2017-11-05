Вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах 

Помимо допустимого веса ручной клади уменьшилось и число вещей, которые можно провозить отдельно от неё. Ранее в этот список входило 16 предметов, включая дамскую сумочку, портфель, зонт, букет цветов, верхнюю одежду, книги или журналы, трость, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли, складную коляску и товары из Duty Free. Теперь в перечень добавили вариант провоза рюкзака, но при этом изъяли ноутбук, мобильный телефон и зонт.В Минтрансе уверены, что эти предметы можно положить как в дополнительную сумку, так и в саму ручную кладь.

В авиакомпании «Победа» отметили, что допустят провоз рюкзаков, согласно новым нормам, но только в том случае, если он будет вписываться в размер ручной клади. Тем временем измерения для этой самой «клади» в «Победе» уменьшили: в трех измерениях она должна соответствовать параметрам – 36х30х27. Однако в представительстве лоукостера отметили, что планируют снизить минимальную стоимость билета до 500 рублей.