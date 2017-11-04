Продажа плацкартных билетов РЖД приостановлена
С 3 ноября 2017 года из продажи временно изъяты билеты в плацкартный и общий вагоны с отправлением после 1 января 2018 года в пределах России – сообщили в РЖД.
Ограничение не распространяется на другие категории билетов. Скоростные поезда, в том числе и «Сапсан», будут продаваться согласно тарифу. В РЖД отмечают, что если после возобновления продаж стоимость билетов будет отличаться от установленной ранее, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат вернуть билеты без соответствующих штрафов.
Насколько затянутся ограничения пока неизвестно.
В СМИ предполагают – ограничение на продажу билетов связано с тем, что ФАС еще не установили тарифы на перевозку пассажиров в 2018 году. Федеральная антимонопольноя служба предложила РЖД снизить стоимость билетов в плацкартах и общих вагонах на 10%.
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