Ксения Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается участвовать в президентских выборах, рассказала, что связывает ее с президентом России Владимиром Путиным. «Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом», — сказала Собчак в интервью BBC, опубликованном 1 ноября.

Телеведущая отметила, что встречалась с президентом, чтобы обсудить с ним фильм про отца Анатолия Собчака. По ее словам, с той же целью она встречалась с премьером России Дмитрием Медведевым и другими людям, которые «сделали большую политическую карьеру, а до этого работали с отцом».

Ксения Собчак выразила готовность критиковать Путина как политика, но не как человека. «В последние годы мне не нравилось, когда Навальный или кто-то другой говорили о Путине что-то вроде „посмотрите на Путина, у него ботокс“. Мне это не нравится. „Путин — вор“ — это не тот язык, который выбираю я», — заявила телеведущая. Она добавила, что считает Путина ответственным за укрепление могущества ФСБ, присоединение Крыма и международную изоляцию России. Президентские выборы пройдут в России в 2018 году. Ксения Собчак 24 октября объявила, что будет баллотироваться. При этом она позиционирует себя как кандидата «против всех».

По материалам «ДП»