В России выросли штрафы для автомобилистов за непропуск пешеходов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за отказ водителя пропустить пешеходов и велосипедистов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за отказ автомобилиста пропустить пешехода на переход административный штраф составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. До этого штраф был фиксированным и составлял 1,5 тыс. рублей.

Накануне, 30 октября, премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил кругового движения в России. Теперь приоритет получают автомобилисты, которые двигаются по кольцу, остальные водители должны уступать им дорогу.

5 октября правительство одобрило проект закона о «народных инспекторах» на дорогах. Теперь видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься как официальное доказательство.

По материалам «ДП»