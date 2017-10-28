Иллюстратор соединил портреты жертв сталинских репрессий с современными фото

Иллюстратор из Москвы Хасан Бакаев соединил портреты жертв сталинских репрессий с фотографиями современных людей. Как говорит художник, он «решил переместить их в современность, чтобы все могли прочувствовать, как это близко».

Фотографии жертв он взял со страницы «Бессмертного барака» – общественного проекта, который занимается сохранением памяти о всех перегибах советской власти: репрессиях, голоде и депортациях народов.

Бакаев также отметил, что планирует пополнять коллекцию коллажей в будущем.