Иллюстратор соединил портреты жертв сталинских репрессий с современными фото
Иллюстратор из Москвы Хасан Бакаев соединил портреты жертв сталинских репрессий с фотографиями современных людей. Как говорит художник, он «решил переместить их в современность, чтобы все могли прочувствовать, как это близко».
Фотографии жертв он взял со страницы «Бессмертного барака» – общественного проекта, который занимается сохранением памяти о всех перегибах советской власти: репрессиях, голоде и депортациях народов.
Бакаев также отметил, что планирует пополнять коллекцию коллажей в будущем.
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