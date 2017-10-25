Виталий Милонов попросил Полтавченко спасти шаверму в Петербурге

Депутат «Единой России» Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе депутата.

«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», — писал Милонов в своем письме губернатору.

Милонов также вспомнил про заведение общепита, которое уже находится под защитой города — легендарная пышечная на Большой Конюшенной, 25, которая недавно обзавелась «горячим» аккаунтом в Instagram.

«Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху перестройки и гласности и стала одним из символов нового времени в 1990-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей. В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились «образцовые» места, где ее готовят по «правильному» рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен Милонов.

Депутат Госдумы также предложил создать специальную комиссию из городских чиновников и краеведов, чтобы те смогли отобрать из всех петербургских заведений именно те, которым в дальнейшем город предоставит охранный статус.

Напомним, ранее петербургский губернатор в интервью «Российской газете», комментируя ситуацию с ларьками у станций метро, употребил слово «шаурма» вместо петербургского варианта «шаверма».