Полтавченко написал Дворковичу об угрозе дефицита хлеба в Петербурге

Ряд мукомольных предприятий Петербурга столкнутся с проблемой нехватки железнодорожных вагонов для транспортировки зерна. В перспективе это может привести к дефициту и повышению цен на хлеб.

Как пишет 25 октября «Коммерсантъ», губернатор города Георгий Полтавченко письмом уведомил о ситуации вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. В нем градоначальник отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.

В то же время важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор. Он опасается, что сложившаяся ситуация критически скажется на снабжении городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен в городе.

Ранее в октябре на дефицит вагонов жаловались производители соли и щебня. Тогда в РЖД заявили, что принимают меры по обеспечению вывоза всего предъявляемого к перевозке груза, но отметили: право распоряжения вагонами принадлежит собственникам или операторам.

По материалам «Фонтанки»