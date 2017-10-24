Вышло интервью Ксении Собчак Юрию Дудю

Ранее главный редактор Sports.ru и создатель шоу «вДудь» Юрий Дудь написал на своей странице в instagram пост, в котором раскритиковал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты России в 2018 году и пригласил ее на интервью.

24 состоялась пресс-конференция Ксении Собчак, во время которой она рассказала, о предстоящих президентских выборах в 2018 году. В начале трансляции, которую ведет телеканал «Дождь», телеведущая сказала, что посвящает пресс-конференцию российским политзаключенным — она показала фотографии Кирилла Серебренникова и Олега Навального, а также упомянула режиссера Олега Сенцова и журналиста РБК Александра Соколова.