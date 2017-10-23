СМИ сообщили о возможной отставке Георгия Полтавченко

Телеканал «Дождь» сообщил о том, что после президентских выборов в марте 2018 года в отставку отправят губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. «Дождь» ссылается на источники, близкие к Кремлю и президентской администрации.

По словам собеседников канала, федеральные власти недовольны хозяйственными проблемами, которые проявились при строительстве «Зенит-арены». Передача Исаакия РПЦ также стала якобы одной из причин, по которой Кремль примет решение об отставке Полтаченко.

В свою очередь, пресс-секретарь петербургского градоначальника Андрей Кибитов уже прокомментировал информацию телеканала в своем Twitter.