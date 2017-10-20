Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак
Иван Ургант снял пародию на предвыборное видео Ксении Собчак. Ролик показали в эфире шоу «Вечерний Ургант» 19 октября.
Для пародии телеведущий надел очки и парик, а интерьер комнаты, в котором снималось видео, полностью повторяет фон ролика Собчак.
В своей речи Ургант утверждает, что незнание падежей не означает незнание жизни и он, как любой житель Российской Федерации, имеет право идти на выборы.
18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году. Позже телеведущая заявила, что откажется от претензий на пост главы государства, если оппозиционер Алексей Навальный зарегистрируется в качестве кандидата.
Мы решили вспомнить лучшие образы Ксении Анатольевны в нашей подборке.
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