Ургант снял пародию на предвыборный ролик Собчак

Иван Ургант снял пародию на предвыборное видео Ксении Собчак. Ролик показали в эфире шоу «Вечерний Ургант» 19 октября.

Для пародии телеведущий надел очки и парик, а интерьер комнаты, в котором снималось видео, полностью повторяет фон ролика Собчак.

В своей речи Ургант утверждает, что незнание падежей не означает незнание жизни и он, как любой житель Российской Федерации, имеет право идти на выборы.