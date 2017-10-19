Собчак снимет свою кандидатуру с выборов в случае регистрации Навального

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что откажется от претензий на пост главы государства, если оппозиционер Алексей Навальный зарегистрируется в качестве кандидата.

«Если ему (Навальному) удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандидатуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт», — сказала Собчак в эфире телеканала «Дождь» вечером 18 октября.

18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году. В декабре 2016 года Навальный заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах. Центризбирком отмечал, что политик не имеет права участвовать в выборах, так как он условно осужден по обвинению в растрате по делу «Кировлеса» в 2013 году. Вчера, 17 октября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что, несмотря на условный приговор, Навальный имеет право баллотироваться, но только в 2028 году.

По материалам «ДП»