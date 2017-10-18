Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России

Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом говорится в ее письме, которое телеведущая направила в редакцию «Ведомостей».

Ранее издание писало о том, что в выборах главы государства в 2018 году может принять участие женщина. При этом источник, близкий к администрации президента, называл Собчак идеальным кандидатом. Вскоре Собчак раскритиковала эту публикацию, выложил в Instagram шутливое видео, в котором высмеяла свое «выдвижение» в президенты.

На этот раз телеведущая сообщила газете, что тогда она не получила возможности должным образом прокомментировать публикацию, где называлась ее фамилия. «Теперь моя позиция по этому вопросу сформирована и я бы хотела изложить ее письмом на сайте «Ведомостей». Мне кажется, это будет последовательно для издания, и честь для меня - обратиться к лучшей аудитории страны», - написала она (орфография автора сохранена).

«Ведомости» опубликовали полный текст письма Ксении Собчак в авторской редакции. Он доступен на сайте издания.

Напомним, ранее бизнесмен Евгений Чичваркин выложил на своей странице в Facebook видео, в котором призвал Собчак не баллотироваться в президенты РФ. После этого на защиту телеведущей встал Сергей Шнуров, который написал по этому поводу стихотворение и выложил его в своем Instagram.