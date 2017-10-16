«Противоречат Конституции»: Дуров ищет юристов для обжалования штрафа Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что будет обжаловать решение о штрафе мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Об этом он написал он на своей странице «ВКонтакте».

Команда Telegram ищет юристов, готовых взяться за дело. Дуров подчеркнул, что требования ФСБ «нереализуемы технически» и противоречат 23 статье Конституции (Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений). «Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России — ее Конституцией», — написал основатель Telegram.

16 октября, мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить требование ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Как следует из иска, ФСБ направило руководству мессенджера запрос о предоставлении данных 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля, однако этого сделано не было. ФСБ интересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram. Решение может быть обжаловано в течение 10 суток с момента его получения компанией. Если это не будет сделано и решение вступит в силу, то Роскомнадзор должен дать мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ. По истечении этого срока мессенджер может быть заблокирован. Соответственно, если сервис не начнет работать с ФСБ, то не раньше 27 ноября ему грозит блокировка на территории России.

Напомним, летом глава Роскомнадзора Александр Жаров поставил ультиматум Дурову, требуя предоставить сведения о компании. В конечном итоге Дуров дал согласие, и ведомство внесло Telegram в реестр, заявив, что блокировки приложения в России не будет.

В интернете даже появился короткометражный фильм, основанный на событиях вокруг конфликта.

По материалам «ДП»